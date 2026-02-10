Mượn xe bạn thân ở TPHCM, lén cắt chìa khóa cho đồng bọn trộm

Ngày 10/2, Công an phường Tân Thuận cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 24/1, anh P.T.T. (SN 2002, quê Đồng Tháp) chạy xe máy hiệu Yamaha Exciter đến tiệm Ministop, trên đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận.

Anh T. dựng xe trước cửa hàng có bảo vệ trông coi, rút chìa khóa rồi lên lầu ngồi uống nước cùng người bạn tên là Nông Viết Tài (SN 1996, ngụ phường Khánh Hội). Khoảng 40 phút sau, nam thanh niên xuống lấy xe thì phát hiện tài sản đã “bốc hơi”, nên đến Công an phường Tân Thuận trình báo.

Công an phường Tân Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, vào cuộc truy xét, xác định một trong các nghi phạm gây án chính là Nông Viết Tài.

Bị cảnh sát triệu tập, Tài khai là bạn bè với T., cả 2 hẹn đi cà phê, sau đó sẽ đi nhậu. Tuy nhiên, khi mới chỉ uống nước thì T. đã phát hiện mất xe máy. Tại thời điểm T. mất xe, Tài cũng có mặt.

Mặc dù có bằng chứng ngoại phạm, tuy nhiên, trước chứng cứ mà cảnh sát trưng ra, đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Cụ thể, qua mối quan hệ xã hội, Tài quen biết đối tượng tên Lâm có 3 tiền án. Khi mãn hạn tù, Tài nhận được điện thoại của Lâm. Cả 2 kết nối, tính thực hiện các phi vụ phạm pháp.

Theo thủ đoạn được Lâm vạch ra, Tài sẽ mượn xe máy của người quen, sau đó đưa đến tiệm khóa cắt một chìa dự phòng. Tiếp đến, Tài sẽ rủ chủ xe đi cà phê, ăn nhậu rồi Lâm sẽ dùng chìa khóa dự phòng để trộm xe.

Sau khi lên kế hoạch, Tài tìm đến người bạn thân là T. mượn xe máy, nói đi giải quyết công việc, rồi chạy đến tiệm khóa cắt chìa khác. Xong việc, Tài báo cho Lâm biết để anh ta di chuyển từ Gia Lai xuống TPHCM cùng thực hiện âm mưu. Sau khi gây án, Lâm mang xe trộm cắp đi bán.

Công an TPHCM nhanh chóng xác định Lâm tên thật là Nguyễn Ngọc Vinh (SN 2000, ngụ đường Chu Mạnh Trinh, phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Với sự vận động của cảnh sát, Vinh đã ra đầu thú và được Công an phường Tân Thuận đưa về trụ sở để điều tra.

Từ lời khai của Vinh và Tài, Công an TPHCM đã triển khai lực lượng, bắt giữ cả đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh sang Campuchia bằng xe tải, bắt giữ Mã Văn Tùng (SN 2004, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Văn Ngự (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp và Phan Trí Ân (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh.