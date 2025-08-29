Ổ nhóm bẻ khóa trong vòng một phút, trộm hơn 20 xe máy

Ngày 29/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và công an các phường, xã đã triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Đại (SN 1998) và Bùi Quang Vĩnh (SN 1999), đều trú tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An cầm đầu đường dây trộm cắp tài sản này.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian bị bắt giữ (Ảnh: Thủy Tuấn).

Đại và Vĩnh lôi kéo Trần Đình Cảnh (SN 2000, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Như Đức (SN 2001, trú tại xã Hoa Quân) tham gia thực hiện các phi vụ trộm cắp.

Nhóm này thường chia thành từng cặp, đi xe máy lắp biển số giả đến các khu chung cư, dãy trọ, nhà hàng… để nghe ngóng, tìm cơ hội ra tay.

Các đối tượng thực hiện việc phá khóa xe trong vòng 30 giây đến một phút để trộm xe rồi tẩu thoát.

Từ ngày 21 đến 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị, công an các phường, xã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản này.

Đối tượng trong đường dây trộm cắp thực hiện lại thao tác phá khóa xe máy (Ảnh: Tuấn Thủy).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 6 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy. Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ 20 bị hại, thu hồi và trao trả 16 xe máy cho các nạn nhân...

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng bắt giữ Nguyễn Văn Kiên (SN 1997, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Khôi Nguyên (SN 2009, trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An); Phạm Huy Hoàng (SN 2006), trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) và Trần Bảo Long (SN 2004, trú xã Đại Đồng) về hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.