Mua dâm rồi dùng hình ảnh nhạy cảm tống tình, tiền nhiều cô gái

Ngày 4/6, Phòng cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TPHCM) cho biết, vừa bắt giữ Ngô Quang Anh (SN 1995, ngụ quận 12, TPHCM) để điều tra hành vi sử dụng clip nhạy cảm cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản.

Ngô Quang Anh tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 1/6, lực lượng PC02 phối hợp Công an quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra hành chính tại một phòng ở khách sạn Vân Thịnh trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp), phát hiện Quang Anh đang có hành vi cưỡng ép một cô gái tên N.T.T. quan hệ tình dục.

Qua đấu tranh, đối tượng Ngô Quang Anh khai nhận đã nhắn tin với chị T., gửi ảnh khỏa thân của chị T, yêu cầu chị này phải cho quan hệ tình dục. Đối tượng còn đe dọa, nếu như không đồng ý sẽ đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng và gửi cho gia đình chị T. biết.

Chị T. hứa đưa cho Quang Anh chiếc nhẫn trị giá 120 triệu đồng để xóa hình ảnh của chị nhưng đối tượng này không đồng ý. Đối tượng tiếp tục ép buộc chị T. đến khách sạn để quan hệ tình dục.

Khi đến khách sạn nơi đối tượng hẹn, chị T. có đưa cho Quang Anh số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu Anh xóa hình ảnh và video nhạy cảm.

Sau đó, Quang Anh nói chị T. để tiền trên bàn, rồi cưỡng ép quan hệ tình dục. Trong quá trình cưỡng dâm, đối tượng còn cưỡng đoạt thêm của nạn nhân một chiếc nhẫn và một chiếc vòng đeo tay bằng kim loại. Chưa kịp tẩu thoát, công an đã ập vào kiểm tra, phát hiện hành vi phạm pháp của hắn.

Kiểm tra điện thoại, laptop và máy tính bảng của Quang Anh, công an phát hiện nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của nhiều cô gái bán dâm do người này quay lén, nhiều tin nhắn gạ gẫm phụ nữ để quan hệ tình dục.

Số tang vật công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, đối tượng này sử dụng 2 số điện thoại tạo lập tài khoản trên mạng xã hội rồi vào các nhóm kín, diễn đàn hoạt động mại dâm để tìm kiếm gái bán dâm.

Sau khi đã thỏa thuận xong giá tiền và nơi bán dâm, đối tượng này lén lút chụp ảnh, ghi hình của gái bán dâm sau đó cưỡng ép, đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm đó lên mạng xã hội hoặc gửi hình ảnh nhạy cảm cho người thân của bị hại biết, mục đích ép buộc bị hại phải quan hệ tình dục và đưa tài sản.

Đối tượng sử dụng số điện thoại khuyến mãi thanh toán trả trước, đăng ký thông tin không đúng chủ thuê bao và che dấu thông tin trên mạng xã hội. Khi hẹn gặp nạn nhân để cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm gặp mặt để né tránh sự theo dõi, truy bắt của lực lượng công an.

Lực lượng công an đề nghị, ai là nạn nhân của đối tượng này hãy trình báo với cơ quan công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ Nguyễn Thế Vinh - Phó đội trưởng Đội trọng án PC02 Công an TPHCM để được hướng dẫn giải quyết.