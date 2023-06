Ngày 2/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy tiếp cận ô tô hiệu Nissan đậu ven đường rồi bẻ trộm 2 bên gương chiếu hậu, gây bức xúc.

Ô tô bị bẻ trộm cặp gương chiếu hậu (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Theo clip, khoảng 3h30 ngày 1/6, nam thanh niên đi xe máy lảng vảng nhiều lần trước nhà người dân, nơi ô tô đang đậu để thăm dò. Khi phát hiện không có ai, tên trộm đã nhanh tay bẻ trộm 2 chiếc gương chiếu hậu rồi lên xe tháo chạy.

Toàn bộ hành động của tên trộm được camera an ninh ghi lại. Qua xác minh, sự việc trên xảy ra trên đường Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.

Nạn nhân là anh N.T.G. sống tại địa chỉ trên. Anh G. cho biết, tối 31/5, do đi công tác xa về khuya nên anh đã đậu tạm ô tô trước nhà rồi vào ngủ. Sáng hôm sau, anh phát hiện xe của mình đã bị mất gương.

Clip tên trộm bẻ cặp gương chiếu hậu ô tô trong 15 giây ở TPHCM

Theo anh G., cùng đêm đó, chiếc xe hiệu KIA, đậu ngay góc ngã tư đường Lê Lăng - Lê Lộ, cách xe anh khoảng 100m cũng bị mất trộm gương chiếu hậu.

"Tôi nghĩ rằng người dân nên đậu ô tô những nơi an toàn để đảm bảo tài sản của mình. Ngoài ra khi mua bảo hiểm ô tô nên chú ý khoản mất cắp phụ tùng phòng trường hợp xảy ra vụ việc không may", anh G. nói.

Nạn nhân đã trình báo công an ngay sau đó. Công an phường Phú Thọ Hòa đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Tân Phú để điều tra.