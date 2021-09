Công an Quảng Ninh cảnh báo gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Dân trí Trước tình trạng các vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã buộc phải đưa ra cảnh báo.

Một đối tượng xâm hại tình dục trẻ em (Ảnh: Công an cung cấp).

Khởi tố 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em, cơ quan Công an đã làm rõ và ra quyết định khởi tố 21 vụ án với 22 bị can (tăng 16 vụ so với cùng kỳ 2020) về các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, ngày 27/7, Công an huyện Ba Chẽ nhận được đơn trình báo của cháu T.T.Q. (SN 2008,) về việc bị bố dượng là Triệu A Hai hiếp dâm tại nhà riêng.

Ngay khi nhận được đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Ba Chẽ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 3/8, Công an huyện Ba Chẽ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu A Hai về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Ba Chẽ còn làm rõ, Đ.A. Sám (SN 1992, trú tại thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) và cháu T.T.Q. (là bị hại trong vụ án nêu trên) có quan hệ tình cảm nam nữ từ tháng 10/2020. Trong tháng 5/2021, Sám đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. tại nhà riêng. Cả hai lần đều được cháu Q. đồng ý và thời điểm giao cấu, cháu Q. mới 13 tuổi 2 tháng.

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đ. A. Sám về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Cũng trong tháng 8/2021, cháu B.N.K. (SN 2008, trú tại TP Cẩm Phả) được gia đình đưa đến Công an huyện Vân Đồn trình báo nội dung việc bị P.V. Sơn (SN 1998, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) xâm hại tình dục.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, vào khoảng cuối tháng 6, K. và Sơn sau thời gian quen và nhắn tin thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo dẫn đến nảy sinh tình cảm. Ngày 16/7, Sơn chở cháu K. về nhà riêng của mình và có hành vi quan hệ tình dục với cháu K.

Ngày 13/8 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P. S. Sơn về tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Sơn để tiến hành điều tra.

Công an cảnh báo

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đây chỉ là hai trong số nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em mà Cơ quan điều tra đang tiến hành thụ lý điều tra. Thực trạng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về dấu hiệu gia tăng của loại tội phạm này.

Qua nghiên cứu tài liệu có trong các hồ sơ vụ án xâm hại trẻ em cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân gia tăng tình trạng xâm hại trẻ em trong thời gian qua do dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, các biện pháp giãn cách xã hội khiến trẻ em bị cô lập và đối mặt với nhiều rủi ro; các đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân, người quen thậm chí là người nhà của bị hại.

Cũng với đó sự nhận thức về pháp luật, cũng như kỹ năng sống của một bộ phận trẻ em cũng như phụ huynh còn thấp, dẫn đến gia tăng tình trạng này.

Để góp phần kiềm chế, giảm thiểu số vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, phối hợp với VKSND, TAND tiến hành truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh những đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em để góp phần xoa dịu nỗi đau của nạn nhân cũng như răn đe những đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, những người trực tiếp nuôi dưỡng quản lý trẻ em cần thường xuyên quan tâm hướng dẫn, giáo dục con trẻ về giới tính, về nguyên tắc "vùng bí mật", "Quy tắc bàn tay trong giao tiếp" để con hiểu và thực hiện, tuân thủ theo, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm. Mặt khác, các bậc phụ huynh cũng cần quản lý việc vào mạng internet một cách tích cực để giúp con hiểu và phòng tránh những nguy cơ trên mạng.

Đồng thời, để hành vi xâm hại trẻ em của các đối tượng được điều tra, xử lý kịp thời, Công an Quảng Ninh đề nghị, mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được thỏa hiệp hoặc vì mặc cảm mà không tố giác tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại, người dân có thể liên hệ với cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc gọi vào Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua số 111 để được tư vấn, hỗ trợ. Mọi thông tin sẽ được đảm bảo bí mật, an toàn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm.

Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng. Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có khung hình phạt nhẹ nhất là 7 năm, nặng nhất là chung thân hoặc tử hình.

An Nhiên