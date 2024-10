Một phụ nữ ở Quảng Ninh chuyển nhầm 200 triệu đồng cho người lạ

Ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Triều vừa hỗ trợ chị Phạm Thị Hiền (32 tuổi, ở thị xã Đông Triều) liên hệ được chủ tài khoản do mình chuyển tiền nhầm, để nhận lại số tiền 200 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Hiền trình báo sự việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 4/9, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận nội dung trình báo của chị Phạm Thị Hiền. Do sơ suất, người phụ nữ này đã chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng sang một tài khoản ngân hàng của người lạ.

Qua xác minh, Công an xác định được chủ tài khoản do chị Phạm Thị Hiền chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng là anh N.Đ.G. (trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi phối hợp làm việc với ngân hàng và chủ động trao đổi với Công an phường Đại Phúc, Công an thị xã Đông Triều đã liên hệ với anh N.Đ.G. và hướng dẫn người đàn ông này cách chuyển lại số tiền cho chị Hiền.

Sau một ngày, anh G. đã ra ngân hàng chuyển lại toàn bộ số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của chị Phạm Thị Hiền.