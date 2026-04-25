Một người tử vong bất thường trong rừng ở Tây Ninh

Ngày 25/4, Công an xã Tân Hòa (Tây Ninh) đang xác minh danh tính và tìm thân nhân người đàn ông tử vong tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Theo công an, trưa 24/4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nam giới tại bãi đất trong rừng phòng hộ, thuộc ấp Con Trăn, xã Tân Hòa.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông (Ảnh: Minh Huy).

Ngay sau đó, công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,66-1,68m, nặng khoảng 72kg, mặc quần thể thao màu đen, không mặc áo. Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an xã Tân Hòa đề nghị ai là thân nhân nạn nhân hoặc người dân có thông tin liên quan, liên hệ đơn vị để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, giải quyết. Mọi thông tin cung cấp về Công an xã Tân Hòa qua số điện thoại trực ban: 02.763.750.421.