Món quà đặc biệt trong cuộc "tầm nã" 300 cây số đêm 8/3

Sau bữa cơm thân tình, Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An), dành một bất ngờ cho cặp vợ chồng trẻ xa nhau nửa năm, kể từ khi Hoàng Danh Lộc bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

"Cho hai vợ chồng Lộc thuê riêng phòng nghỉ qua đêm, anh không sợ đối tượng bỏ trốn?" - tôi hỏi.

Cái khoác tay thân tình của vị cảnh sát (phải) với tên cướp trốn truy nã trong giây phút Lộc đầu thú (Ảnh: Đình Dương).

Không cần suy nghĩ, Thượng tá Hiếu trả lời: "Thú thật tôi cũng nghĩ tới tình huống đó. Tôi bố trí anh em bí mật canh gác, phòng trường hợp Lộc bỏ trốn; nhưng tôi vẫn có lòng tin.

Lộc là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, trong sâu thẳm, đôi khi cháu nó đã muốn làm lại cuộc đời. Khi đã được công an tạo điều kiện hết sức, nhận thức được việc phải trả giá cho lỗi lầm của mình, Lộc sẽ không đẩy mình vào con đường trốn chạy mịt mờ tiếp".

Cuộc đời buồn của gã trai 22 tuổi đi cướp giật tài sản

Ngày 3/3, Thượng tá Hiếu nắm thông tin Hoàng Danh Lộc (21 tuổi, trú xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị Công an huyện Yên Thành ra lệnh truy nã về tội Cướp giật tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, vào tháng 9/2023, Lộc và đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản ở Yên Thành. Khi thực hiện xong vụ cướp thứ 2, đồng bọn bị bắt, Lộc nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Thiếu vắng yêu thương, sự dạy bảo của cha mẹ, Lộc sớm sa ngã (Ảnh: Đình Dương).

Bố Lộc làm nghề thợ xây, nay đây mai đó, chẳng mấy khi quan tâm đến con. Mẹ Lộc đi nước ngoài làm việc khi cậu ta còn nhỏ, nhiều năm không về. Hoàng Danh Lộc ở với bà nội, học hết lớp 9 thì nghỉ.

Thanh niên này có một thời gian làm công nhân thời vụ ở Bắc Ninh, sau đó nghỉ việc và xin vào phụ ở các quán karaoke, tụ điểm ăn chơi ở ngoài này. Kể từ thời điểm bị truy nã, Lộc gần như cắt đứt liên lạc với gia đình, không ai biết thanh niên này ở đâu, làm gì.

Đi sâu vào xác minh, Thượng tá Hiếu phát hiện thời gian ở Bắc Ninh, Lộc nảy sinh tình cảm với chị L.H.T. (19 tuổi, quê Tương Dương, Nghệ An). Thời điểm xảy ra các vụ cướp tài sản mà Lộc tham gia, chị T. đang mang bầu tháng thứ 6. Khi Lộc bỏ trốn, chị T. về quê sinh con, hiện cháu bé đã được 3 tháng.

"Thỉnh thoảng Lộc có liên lạc với chị T. nhưng sau đó lại cắt liên lạc nên chị này cũng không biết Lộc ở đâu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện thỉnh thoảng Lộc có đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội ở các địa điểm quán internet. Nhiều khả năng Lộc đã cầm cố điện thoại, rất túng thiếu về tiền bạc. Cần hành động sớm, tránh để đêm dài lắm mộng", Thượng tá Hiếu nhận định.

Món quà đặc biệt từ những người lính "tầm nã"

Trong 4 ngày (3-7/3), bằng nhiều biện pháp, Thượng tá Hiếu liên lạc được với Lộc. Biết Lộc là người nặng tình cảm với bà nội và tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm với người vợ chưa cưới cùng cậu con trai nhỏ, Thượng tá Hiếu tâm sự, vận động Lộc về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

"Cháu còn trẻ, nhưng bà cháu đã già, Tết vừa rồi, bà nhớ cháu đến ốm. Cháu cũng không muốn con cháu sinh ra đã thiếu thốn mái ấm gia đình như cháu phải không?

Tuổi trẻ, ai cũng có thể phạm lỗi, quan trọng là biết quay đầu làm lại, pháp luật nghiêm minh nhưng nhân văn, nếu cháu đầu thú sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Cháu không muốn phải dành cả đời để chạy trốn, sống một cuộc sống như thế này đúng không?" - Bằng kinh nghiệm của một người từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tá Hiếu đánh đòn tâm lý với Lộc.

Những lời tâm sự như của người cha, người anh ấy có lẽ đã lâu lắm không ai nói với Lộc. Lộc xin 10 ngày để suy nghĩ và giải quyết công việc riêng. Bằng nhạy cảm nghề nghiệp, Thượng tá Hiếu biết Lộc chưa hẳn đã "xuôi". Chưa kể trong thời điểm túng thiếu tiền bạc, nhiều khả năng Lộc sẽ tiếp tục gây án hoặc "chơi cú chót" để lo cho vợ con.

"Chú không có nhiều thời gian cho cháu. Chú biết cháu ở đâu, bắt cháu là không khó nhưng chú muốn cháu đầu thú để được khoan hồng. Chú sẽ dành cho cháu một bất ngờ", Thượng tá Hiếu tung đòn quyết định.

Phía bên kia là sự im lặng. Có lẽ Lộc đang đấu tranh tư tưởng. Mấy phút nặng nề trôi qua, không ai nói với ai câu nào. "Cháu đồng ý đầu thú", Lộc nói nhỏ xíu nhưng Thượng tá Hiếu như cất được tảng đá đè trên lồng ngực mấy ngày qua.

Theo thỏa thuận, Lộc sẽ đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Thượng tá Hiếu từ Nghệ An ra, đón ở ga Hà Nội. Với sự hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ khác, các di biến động của Lộc đều nằm dưới sự theo dõi sát của công an.

Tuy nhiên, trong đánh án, không thể lường trước sự bất trắc, đối tượng có thể đổi ý bất kỳ lúc nào. Liên lạc giữa Thượng tá Hiếu và Lộc luôn được duy trì trong trạng thái thấp thỏm lo âu của vị thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra.

20h ngày 8/3, tổ công tác công an huyện Quỳ Châu đã có mặt tại điểm hẹn nhưng Lộc chưa xuất hiện. Tín hiệu điện thoại của Lộc lúc xuất hiện, lúc mất hút.

Đêm Hà Nội trời trở gió, trong cái ồn ào của khu vực nhà ga, những khuôn mặt lặng lẽ nhưng lo âu. Trong trường hợp Lộc "lật kèo", phương án huy động các lực lượng bạn phối hợp để bắt giữ sẽ được thực hiện.

"Các đồng chí cố đợi thêm. Tôi có lòng tin", Thượng tá Hiếu nói. Những cán bộ cảnh sát còn rất trẻ, khuôn mặt hằn lên sự mệt mỏi khi suốt 5 ngày rong ruổi khắp nhiều tỉnh, thành như nhìn thấy niềm tin từ người thủ trưởng của mình, kiên nhẫn chờ đợi.

Thượng tá Hoàng Chí Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Ảnh: Đình Dương).

Gần 22h ngày 8/3, một thanh niên cao gầy với hình xăm năm 2003 rõ trên mu bàn tay trái và hình xăm đỏ giữa hai chân mày xuất hiện. Đó là Hoàng Danh Lộc. Cả tổ công tác thở phào nhẹ nhõm.

Khuôn mặt Lộc lộ rõ sự ngạc nhiên khi người vợ chưa cưới L.H.T. cũng có mặt. Quên cả e ngại, T. lao ra ôm chặt chồng. Thượng tá Hiếu như sực nhớ ra, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ. Anh nói nhỏ một đồng chí trong tổ công tác bí mật mua một bó hoa, trao cho Lộc để anh ta tặng người phụ nữ của mình.

Đợi sự xúc động của Lộc qua đi, Thượng tá Hiếu bước lại, đặt bàn tay lên đôi vai, cảm nhận rõ sự run rẩy của kẻ trốn nã, nở nụ cười: "Cháu làm tốt lắm".

Sau bữa ăn tối muộn, Thượng tá Hiếu quyết định để cả đoàn nghỉ lại Hà Nội, sáng mai khởi hành về sớm. Anh tế nhị thuê cho vợ chồng Lộc một phòng riêng, còn mình và anh em thuê 3 phòng xung quanh. Công tác giám sát bí mật được thực hiện. Suốt cả đêm, phía ngoài phòng nghỉ của đối tượng truy nã, anh em công an thay nhau thức...

Sáng 9/3, Hoàng Danh Lộc được dẫn giải về Công an huyện Quỳ Châu, thực hiện thủ tục đầu thú. Chiều cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu dẫn giải Lộc đến Công an huyện Yên Thành để bàn giao cho đơn vị điều tra.

Trước khi đến Công an huyện Yên Thành, chiếc xe chở Hoàng Danh Lộc rẽ vào một lối nhỏ ở xã Lăng Thành. Xe dừng trước cổng nhà bà nội, đôi mắt Lộc đỏ hoe. Trước đó, Thượng tá Hiếu cũng đã báo trước để bố mẹ T. bế cháu xuống gặp bố. Cuộc trùng phùng bất ngờ khiến gã trai rơi nước mắt.

Tội Cướp tài sản ở khoản 2 với khung hình phạt lên tới 10 năm, trước khi đi trả giá lỗi lầm của mình, Lộc được nói lời xin lỗi với bà, được ôm đứa con nhỏ của mình... Có lẽ, món quà này anh ta chưa từng dám nghĩ tới.