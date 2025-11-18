Chủ và quản lý nhà nghỉ bị bắt vì chứa gái mại dâm

Sáng 18/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) và Võ Văn Phi (30 tuổi, trú tại phường Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng về tội Chứa mại dâm.

Trước đó, qua phản ánh của người dân, khoảng 23h ngày 4/11, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Long Xuyên tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên.

Quá trình kiểm tra, đơn vị phát hiện Nguyễn Văn Trọng, tiếp tân, quản lý nhà nghỉ và Võ Văn Phi, người làm thuê cho nhà nghỉ, đang tổ chức cho 3 cặp nam, nữ thực hiện hành vi mua bán dâm trong nhà nghỉ.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Trọng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cơ quan công an, Trọng và Phi khai nhận, khi khách đến nhà nghỉ thuê phòng có nhu cầu mua dâm thì trao đổi với cả 2 để xem ảnh gái bán dâm rồi chọn.

Sau khi khách chọn và thống nhất về giá, Trọng điều gái bán dâm đến phòng cho khách. Sau mỗi lần mua bán thành công, gái bán dâm trả công cho Trọng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Sau đó, Trọng chia lại cho Phi mỗi ngày từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.