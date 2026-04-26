Mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay

Ngày 26/4, Công an xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đơn vị đang làm rõ vụ nam thanh niên bị chém lìa tay do mâu thuẫn liên quan bạn gái.

Trước đó, lúc 13h ngày 25/4, ông N.V.N. đến Công an xã Phú Quới trình báo về việc con ruột của mình bị một người lạ mặt dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Theo trình báo của ông N., khoảng hơn 23h ngày 24/4, ở gần cổng chính Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới), con ruột ông là N.V.L .(22 tuổi) bị một người lạ mặt dùng hung khí tấn công khiến cánh tay trái bị đứt lìa.

L. được đưa tới cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho đến nay.

Ngay sau đó, Công an xã Phú Quới phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu, lúc xảy ra sự việc, L. hẹn P.H.A. (17 tuổi, ngụ xã Phú Quới) đến Khu công nghiệp Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến bạn gái.

Khi đi, L. rủ thêm nhiều người và mang theo một con dao lưỡi dài khoảng 60-70cm, còn nhóm của A. có khoảng 6 người.

Đến điểm hẹn, 2 bên nói chuyện bình thường, nhưng sau đó lại hẹn đến khu vực đường N3 (ấp Phú Hưng, xã Phú Quới) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, L. dùng dao chém A. nhiều cái nhưng không trúng, A. cầm dao chém L. một cái đứt lìa tay trái. Xô xát xong, nhóm của A. bỏ đi còn L. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, A. thừa nhận L. có dùng mạng xã hội hẹn A. ra Khu công nghiệp Hòa Phú giải quyết mâu thuẫn.