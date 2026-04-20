Đâm chết người vì mâu thuẫn rồi đến công an đầu thú
(Dân trí) - Xảy ra cự cãi và bị ông A. dọa đánh nên Tài dùng dao thủ sẵn trong người đâm nạn nhân trọng thương. Khi biết ông A. tử vong, bị can đã đến công an đầu thú.
Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giam Trương Văn Tài (SN 1981, ngụ xã Tân Xuân) để điều tra về tội Giết người.
Trước đó, sáng 1/4, do mâu thuẫn cá nhân nên Tài và ông Đ.H.A (SN 1979, ngụ xã Ba Tri) xảy ra cự cãi, Tài bị ông A. đe dọa đánh.
Đến khoảng 12h cùng ngày, hai người tiếp tục xô xát. Trong lúc bực tức, Tài đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm ông A..
Gây án xong, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 7/4.
Sau khi biết tin, Tài đã đến Công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.