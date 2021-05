Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông 35 tuổi rút dao giết người

Dân trí Do mâu thuẫn cá nhân, Thái Ngọc Lưu đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Thu Hồng, khiến chị tử vong.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng 27/4, tại ấp 6 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An).

Đối tượng Thái Ngọc Lưu (SN 1986, ngụ tại ấp 6A, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An) bước đầu khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay chị Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1969, ngụ tại ấp 9, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An).

Ngay sau đó, chị Hồng được người dân trong khu vực đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, tim đập loạn. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Hồng đã tử vong.

Vụ việc đang được công an tỉnh Long An làm rõ.

Nam Thái - Xuân Hinh