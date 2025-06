Mâu thuẫn cá nhân, một người bị đâm tử vong

Ngày 1/6, ông Trịnh Trọng Cường, Chủ tịch UBND xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 24/5. Sau khi đã uống rượu, ông T.N.A. (SN 1968) và Trần Văn Thủy (SN 1973), cùng trú tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh cắt từ clip Beat 36 Thanh Hóa).

Trong lúc xô xát, Trần Văn Thủy đã dùng dao đâm khiến ông T.N.A. tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng Công an xã Yên Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

“Trần Văn Thủy đã bị công an bắt tạm giam, còn nguyên nhân có phải xuất phát do đòi nợ hay không, công an đang điều tra làm rõ, gia đình hai bên cũng không có mâu thuẫn hay xích mích gì”, ông Cường nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ.