Mạo danh cán bộ địa chính, lừa gần 1 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cuối năm 2024, Trần Thị Dịu (SN 1994, trú tại chung cư Newlife, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hạ Long (cũ), có khả năng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trần Thị Dịu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin tưởng thông tin trên, chị N.T.T. (SN 1985) và anh B.V.H. (SN 1982), cùng trú tại phường Bãi Cháy, đã nhờ Dịu làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Dịu đưa ra nhiều khoản chi phí không có thật, yêu cầu các bị hại chuyển tiền để chiếm đoạt.

Trong quá trình nhận làm sổ đỏ cho chị T., Dịu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về khả năng xin việc làm, đồng thời tự giới thiệu đang kinh doanh du lịch để kêu gọi góp vốn. Do tin tưởng, chị T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Dịu.

Tổng số tiền Trần Thị Dịu chiếm đoạt của chị T. và anh H. lên đến gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên bị Dịu sử dụng vào mục đích cá nhân, không còn khả năng hoàn trả.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố Trần Thị Dịu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ, cơ quan Nhà nước; thực hiện đúng quy định pháp luật khi giải quyết thủ tục hành chính, xin việc làm để tránh thiệt hại về tài sản.