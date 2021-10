Mang tiền giả đi bán, người đàn ông bị cướp luôn "hàng"

Dân trí Bị can Trần Văn Anh đã làm giả, tàng trữ và lưu hành tổng số tiền hơn 570 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 40,5 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, đối tượng bị "khách" dàn cảnh cướp luôn "hàng".

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Trần Văn Anh (37), Châu Văn Hiếu (24 tuổi) cùng 6 đồng phạm về các tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo đó, cuối năm 2020, Trần Văn Anh lên mạng tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Sau đó, anh ta mua các phương tiện và công cụ gồm máy in, máy ép… để làm tiền giả các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Ngày 7/1, Trần Văn Anh dùng tài khoản facebook bán cho Châu Văn Hiếu 50 triệu đồng tiền giả các mệnh giá, với giá 10 triệu đồng.

Tối hôm sau, Hiếu gửi định vị tại khu công nghiệp Khánh Đông (huyện Hóc Môn, TPHCM) cho Văn Anh để giao dịch. Tại đây, Hiếu cùng đồng bọn, dàn cảnh cướp 50 triệu đồng tiền giả, xe máy và một số tài sản khác.

Mặc dù bị cướp tài sản nhưng bị can 37 tuổi vẫn tiếp tục bán tiền giả cho Hiếu 6 lần. Sau khi mua tiền giả Hiếu và đồng phạm bán lại cho các đối tượng khác qua mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Văn Anh đã làm giả, tàng trữ và lưu hành tổng số tiền 571,6 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 40,5 triệu đồng. Bị can Hiếu tàng trữ và lưu hành tiền giả hơn 370 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an còn xác định ngoài hành vi làm tàng trữ, lưu hành tiền giả, Hiếu cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội cướp tài sản của bị can Văn Anh. Nhà chức trách đã chuyển tin báo, tố giác tội phạm gửi Công an huyện Hóc Môn để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Xuân Duy