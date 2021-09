Dân trí Sau phản ánh của báo Dân trí, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xử lý một vụ mua bán dâm tại khách sạn số 11 phố Hàng Rươi, địa điểm nằm trong khu phố được gắn biển "vùng xanh" của quận Hoàn Kiếm.

Mại dâm phía sau tấm biển "vùng xanh" khi đang giãn cách xã hội ở Hà Nội

Đêm 19/8, qua phản ánh của báo Dân trí, công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc điều tra tại khách sạn May Flower số 11 Hàng Rươi ( phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do có dấu hiệu hoạt động mại dâm. Quá trình kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện tại phòng 301 của khách sạn có một đôi nam nữ biểu hiện hoạt động mua bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Chốt chặn "vùng xanh" được lập ở đầu phố Hàng Chai nối Hàng Rươi, nơi xảy ra vi phạm các quy định phòng dịch của TP Hà Nội.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 16 - 18/8, phóng viên nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng nhiều người khách lạ mặt, vượt hàng rào kiểm soát trong đêm, ra vào khách sạn May Flower số 11 Hàng Rươi (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) trong thời điểm giãn cách xã hội, vi phạm phòng dịch Covid-19. Dù khách sạn này đang nằm trong khu vực được rào chắn cứng, có gắn biển ghi rõ vùng xanh, vùng an toàn, không có dịch bệnh. Người trực chốt cho biết những người dân trong 2 phố này đều đã được xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên người lạ mặt sẽ không thể đi vào.

"Ở vùng xanh chúng tôi kiểm soát rất chặt người ra vào, người lạ không được vào trong khu vực này. Còn người dân trong khu phố khi ra ngoài, có nhu cầu thiết yếu sẽ phải ghi lại danh tính, số điện thoại và giờ giấc đi lại. Biển vùng xanh là do UBND phường Hàng Mã cung cấp để chúng tôi treo ở khu vực này", ông Phan Thanh Hòa, một người dân tình nguyện trực chốt cho biết.

Khi được hỏi, lễ tân khách sạn này cho biết đã hết phòng do đông khách, phóng viên cùng một người khách khác phải chờ 30 phút mới có phòng (Ảnh: cắt lại từ clip).

Thế nhưng theo điều tra của phóng viên, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hoạt động mại dâm xuất hiện tại khách sạn Mây Flower số 11 Hàng Rươi. Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng khách sạn này vẫn mở cửa chui để đón khách, thậm chí tại thời điểm phóng viên ghi hình, khách sạn này đã không còn phòng trống. Chỉ cần nghe theo hướng dẫn từ nhân viên bên trong để trèo qua rào chắn, bấm chuông khách sạn, cửa cuốn sẽ được kéo lên để khách đi vào rồi sau đó kéo xuống ngay lập tức. Dù cho phố Hàng Rươi đã được rào chắn cứng để bảo vệ nhưng cũng không thể cản được những vị khách này.

Gái mại dâm chia sẻ về công việc của mình: Tiếp nhiều khách một ngày, không đeo khẩu trang vì đã tiêm Covid-19 (Ảnh: Cắt lại từ clip).

Trong vai khách làng chơi, phóng viên được một nữ bán dâm cho biết một ngày cô tiếp khá nhiều khách tại khách sạn này.

"Đang có chốt chặn ở ngoài nên anh (Khách hàng - PV) dựng xe ở 31 Hàng Rươi để đi bộ vào trong nhé. Ban ngày chốt do dịch nên khách không thể đi ôtô, xe máy vào được", một giọng nữ tiếp nhận cuộc gọi để phục vụ bán dâm cho khách nói.

"Em không đeo khẩu trang, em vừa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 rồi làm sao mà lại bị Covid được anh", một nữ bán dâm trong khách sạn nói khi gặp gỡ khách.

Hành vi mua bán dâm là vi phạm pháp luật nên cuộc mua bán sau đó đã không diễn ra.

Tấm biển vùng xanh đã chuyển "đỏ" sau khi UBND quận Hoàn Kiếm nhận được phản ánh của phóng viên.

Chiều ngày 21/8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết khu vực Hàng Chai, Hàng Rươi không phải là vùng xanh. Tấm biển vùng xanh vốn được đặt tại khu vực này nhiều ngày qua, ngay sau khi phóng viên phản ánh, đã được thay thế bằng biển đỏ.

Một nữ bán dâm bị lực lượng công an quận Hoàn Kiếm mời về trụ sở làm việc sau khi bị bắt quả tang đang bán dâm tại khách sạn May Flower số 11 Hàng Rươi (Ảnh: Công an quận Hoàn Kiếm).

Trong thời điểm TP Hà Nội đang áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, hành vi mua bán dâm ngay giữa trung tâm Thủ đô không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Ngọc Vũ