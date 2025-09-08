Bị cáo Phạm Thái Hà: Nghề trợ lý có những rủi ro không thể lường trước

Chiều 8/9, phiên xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phần xét hỏi.

Trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử về những sai phạm liên quan đến Tập đoàn Thuận An, bị cáo Phạm Thái Hà trình bày bản thân giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 7/2022. Trước đó, từ tháng 7/2021 bị cáo làm trợ lý cho lãnh đạo Quốc hội.

Trong khoảng thời gian này là đầu nhiệm kỳ của Quốc hội nên chưa có phân công gì cụ thể.

Thời điểm năm 2022 khi bị cáo được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã có 4 trợ lý và 1 thư ký của lãnh đạo. Do đó, ông Hà và những người khác đã phân công "nội bộ" để chia công việc giúp cho lãnh đạo khi có những việc liên quan.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án cầu Đồng Việt, bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố.

Ông Hà phân trần bản thân rất hối hận, suy nghĩ nhiều, có nhiều bệnh tật và đã viết bản khai báo thêm gửi cơ quan chức năng, kính mong HĐXX xem xét.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà (Ảnh: P.A.).

"Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét tình tiết nghề nghiệp trợ lý, thư ký lãnh đạo có những rủi ro mà mình không thể lường trước được", ông Hà phân trần và thừa nhận được Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An cho 750.000.000 đồng trong nhiều năm.

Lúc đầu, ông Hà chỉ nghĩ đây là tiền "tình cảm" vì chơi với nhau. Sau đó, khi biết đây là tiền sai phạm bị cáo đã nộp ngay cho cơ quan điều tra, trước khi bị khởi tố.

Trước tòa, ông Lê Ô Pích cho biết từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2024, giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Liên quan đến dự án cầu Đồng Việt, ông Pích khai tại một phiên họp Ban thường vụ tỉnh Bắc Giang cũ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái giới thiệu Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực thi công các công trình giao thông trọng điểm toàn quốc.

“Đợt tới, Tập đoàn Thuận An có về thì sẽ xem xét và tạo điều kiện để thi công công trình trên địa bàn tỉnh”, ông Pích tường trình lại nội dung cuộc họp.

Khi HĐXX hỏi có chỉ đạo gì với Ban quản lý dự án (QLDA) Bắc Giang về việc tạo điều kiện cho liên danh Tập đoàn Thuận An như thế nào, ông Pích cho hay dưới sự chỉ đạo của ông Thái, ông đã chỉ đạo Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, theo lời khai tại tòa, ông Pích đã chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật.

Trong đó, nếu Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án.

“Qua giới thiệu, Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, do vậy nếu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của gói thầu thì nếu Thuận An trúng thầu sẽ tốt cho tỉnh”, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang khai.

Tại bục khai báo, ông Lê Ô Pích trình bày sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp Tết năm 2022, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã đến cảm ơn ông Pích 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu, ông Pích khai có 4 lần Thạo gặp và đưa tổng 3 tỷ đồng.

“Bị cáo có hiểu đấy là tiền gì không?”, HĐXX truy vấn.

"Bị cáo nghĩ đây là tiền hoa hồng trong thực hiện dự án, doanh nghiệp cảm ơn”, ông Pích trả lời.

Với 4 tỷ đồng đã nhận, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết cất giữ và chưa tiêu xài vào mục đích nào. Trước khi ra tòa, bị cáo này đã nộp lại 4 tỷ đồng.