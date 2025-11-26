Lừa mang thai hộ để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của 3 cặp vợ chồng

Tòa án nhân dân TP Hà Nội mới tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phượng (29 tuổi) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, Phượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có khả năng tìm người hiến trứng và mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những người đơn thân muốn có con.

Sau đó, Phượng lên mạng xã hội tham gia vào một số hội nhóm như: "Mang thai hộ", "tìm người mang thai hộ", "mang thai hộ và hiến trứng" nhằm tìm kiếm những gia đình, cá nhân có nhu cầu mang thai hộ và nhờ mang thai hộ.

Thông qua mạng xã hội, Phượng nhận tìm người hiến trứng và mang thai hộ cho vợ chồng anh H..

Qua trao đổi, hai bên chốt chi phí hiến trứng và mang thai là 800 triệu đồng đối với đơn thai và 860 triệu đồng đối với song thai.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau đó, Phượng tìm và thỏa thuận trả công 300 triệu đồng cho Đào Thị Th. là người có nhu cầu hiến trứng và mang thai kiếm tiền.

Để đảm bảo thủ tục mang thai thành công, Phượng trao đổi với vợ chồng anh H. làm 2 hồ sơ. Bên cạnh đó, Phượng thuê người làm giả chứng nhận đăng ký kết hôn để đủ điều kiện làm thủ tục hành chính về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Quá trình thực hiện việc mang thai, Th. đi khám sức khỏe và được bác sĩ thông báo không đủ sức khỏe để mang thai bằng phương pháp IVF. Th. đã thông báo cho Phượng việc này nhưng bị cáo giấu vợ chồng anh H..

Trước thời điểm này, vợ chồng anh H. đã 2 lần chuyển tiền cho Phượng với tổng số tiền 300 triệu đồng. Vì muốn anh H. chuyển tiền tiếp, Phượng lên mạng lấy hình ảnh que thử thai 2 vạch, gửi tin nhắn báo cho anh H. là Th. chắc chắn có thai.

Do tin tưởng, anh H. đã chuyển tiền thêm cho Phượng gần 250 triệu đồng.

Tiếp đó, Phượng nhiều lần báo tin Th. mang song thai, thai phát triển bình thường,... rồi chụp lại ảnh gửi cho vợ chồng anh H..

Ngày 11/9/2023, Phượng nói dối Th. bị một thai lưu, một thai phát triển chậm nên đã phá thai. Vợ chồng anh H. yêu cầu Phượng gửi video xác nhận nhưng cô ta tìm mọi lý do không quay và xin tìm người khác để làm lại.

Đến tháng 4/2024, anh H. trao đổi với bị cáo về việc không nhờ mang thai hộ nữa, yêu cầu trả lại tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Lúc này Phượng không còn khả năng trả lại tiền.

Cùng thủ đoạn trên, Phượng chiếm đoạt của 2 cặp vợ chồng khác, tổng cộng 3 bị hại bị lừa khoảng 1,8 tỷ đồng.