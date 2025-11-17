Lan can đá gãy đổ sau bão Yagi, giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố

Chiều 17/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng - hệ thống lan can đá đường An Dương Vương sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi năm 2024.

4 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Ba đối tượng gồm: Phạm Khắc Phương (SN 1966) - nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai, Vũ Tuấn Anh (SN 1991) - cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San, Cao Kim Cương (SN 1980) - Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh, cùng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng đối tượng Nguyễn Thu Hà (SN 1993), cán bộ UBND phường Cam Đường, bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát khám xét nơi làm việc của đối tượng Vũ Tuấn Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong ngày 16/11, Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hà và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Cao Kim Cương. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Cảnh sát cho biết, hệ thống lan can đá thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng thuộc TP Lào Cai bị làm sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.