Nam thanh niên thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Sáng 18/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Ngũ Trọng Hiền (35 tuổi, cư trú tại TP Cần Thơ) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 1/4/2024 ông L.H.T. đã ký hợp đồng cho Ngũ Trọng Hiền thuê ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Xpander, với giá 18 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Ngũ Trọng Hiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau một tháng thuê, Hiền không trả xe mà nhiều lần hứa hẹn rồi bỏ trốn và cắt liên lạc.

Lúc này, ông Tâm định vị không thấy xe nên đến nhà tìm thì được biết Hiền đã bỏ đi nên ông làm đơn tố cáo đối tượng.

Sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh An Giang đã thông báo truy tìm Hiền cùng chiếc ô tô trên.

Đến ngày 8/10/2024, mẹ Hiền chuộc lại ô tô trên và giao nộp cho cơ quan điều tra để trao trả xe cho chủ sở hữu.