Lừa “chạy” giấy tờ đất đai chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Văn Dũng (48 tuổi, trú tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Dũng tại phiên tòa (Ảnh: Đỗ Mạnh Tuấn).

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2024, tại tỉnh Quảng Ninh, Dũng đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với cán bộ địa chính, Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Dũng nói có thể “chạy” thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa nếu được chi tiền “dịch vụ”.

Tin tưởng, 33 người đã giao hồ sơ và tiền cho Dũng nhờ làm thủ tục. Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Tổng số tiền Dũng chiếm đoạt là hơn 1,4 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Văn Dũng 12 năm tù, đồng thời buộc bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định pháp luật.