Nhập lậu sữa Ensure, chi tiền “bôi trơn” hồ sơ

Ngày 4/3, TAND TPHCM hoãn phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan thủ tục nhập khẩu sữa xảy ra tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1.

Lý do là luật sư và một bị cáo có đơn xin hoãn, dự kiến phiên tòa mở lại vào ngày 2/4.

Trong vụ án, Trần Quốc Khánh (56 tuổi, Trưởng chi nhánh Công ty Busan) bị xét xử về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, các bị cáo Trần Ngọc Dâng (45 tuổi), Bùi Tiến Thiều (49 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi) bị xét xử về tội Buôn lậu. Nguyễn Phúc Lộc (33 tuổi) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Riêng bị cáo Hoàng Tiến Cường (64 tuổi) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, Khánh thành lập Công ty Busan, nhờ người khác đứng tên pháp lý. Dù biết sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico), Khánh vẫn tìm cách nhập khẩu để kinh doanh do lợi nhuận cao. Qua giới thiệu, Khánh liên hệ Nguyễn Phúc Lộc để làm thủ tục xin cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 11/2022, Lộc đã giúp Khánh hoàn thiện hồ sơ, soạn tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp 12 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho nhiều loại sữa nhập khẩu, trong đó có Glucerna và Horizon Organic.

Quá trình này, Khánh nhiều lần chuyển tổng cộng 199 triệu đồng; Lộc hưởng lợi hàng chục triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Lộc nhận 51 triệu đồng để không thẩm định đầy đủ hồ sơ trước khi trình lãnh đạo ký.

Đối với Hoàng Tiến Cường, cáo trạng xác định bị cáo đã ký cấp nhiều giấy tiếp nhận cho Công ty Busan mà không kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc không phát hiện thiếu sót như thiếu giấy chứng nhận lưu hành tự do hợp pháp hóa lãnh sự, sai lệch tên sản phẩm giữa hồ sơ và bao bì.

Riêng sản phẩm sữa Horizon, hồ sơ ghi là thực phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi để thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong khi nhãn sản phẩm không thể hiện nội dung này. Bị cáo Cường thừa nhận không có căn cứ xác định đây là sản phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, Khánh còn chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa dữ liệu khai báo hải quan, làm giảm số lượng khai báo so với thực tế 521 thùng sữa, giá trị chênh lệch hơn 574 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng các nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon nhập khẩu theo các giấy tiếp nhận trái quy định có tổng trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiền, công chức hải quan thụ lý hồ sơ, bị cáo buộc đã bỏ qua sai sót, áp sai mã HS, chấp thuận giấy tiếp nhận không đúng quy định, tạo điều kiện cho Công ty Busan nhập khẩu trót lọt lô hàng nói trên.