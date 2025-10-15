Lừa bán ô tô đã thế chấp ngân hàng rồi bỏ trốn

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ngũ (SN 1998, trú tại Lào Cai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào cuối tháng 2, anh N.D.T. (SN 1985, trú tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) gửi đơn tố giác tới Công an tỉnh Lào Cai về việc bị đối tượng Đặng Văn Ngũ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngũ thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo nội dung tố giác, anh T. và Ngũ thỏa thuận mua bán chiếc ô tô tải biển kiểm soát 21C-103.13 với giá 430 triệu đồng. Anh T. đã thanh toán trước 410 triệu đồng và nhận xe cùng một giấy đăng ký ô tô do Ngũ giao.

Tuy nhiên, sau đó anh T. phát hiện giấy đăng ký xe thật của chiếc ô tô trên đang được thế chấp tại Phòng Giao dịch Trái Hút, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Văn Yên, nghi ngờ Ngũ sử dụng giấy đăng ký giả để thực hiện hành vi lừa đảo nên anh T. đã gửi đơn tố giác Ngũ tới cơ quan công an.

Theo cảnh sát, sau khi nhận tiền, Ngũ đã bỏ trốn khỏi địa phương đến tỉnh Quảng Ninh để lẩn trốn. Tại đây, Ngũ thuê nhà trọ sinh sống, chỉ ra ngoài vào ban đêm để làm bốc vác nhằm che giấu tung tích.

Nhận được thông tin tố giác, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và truy tìm đối tượng. Ngày 11/9, cảnh sát đã triệu tập Ngũ đến Công an tỉnh Lào Cai để làm việc. Quá trình điều tra, Ngũ đã thừa nhận hành vi phạm tội.