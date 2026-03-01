Lừa bán 5 trẻ em, người phụ nữ trốn truy nã 15 năm không thoát

Ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Sâm (SN 1968, trú tại xã Châu Tiến, Nghệ An) để hoàn thiện hồ sơ phục hồi điều tra về tội Mua bán trẻ em.

Sâm vừa bị lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ theo lệnh truy nã.

Nguyễn Thị Sâm bị bắt giữ sau 15 năm trốn lệnh truy nã (Ảnh: Chí Hiếu).

Theo tài liệu điều tra, năm 2005, Nguyễn Thị Sâm sang Trung Quốc làm ăn sau đó lấy một người đàn ông bản địa.

Năm 2007, Sâm về thăm nhà và dụ dỗ các bé gái đi giúp việc gia đình với mức lương 900.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, khi sang Trung Quốc, Sâm đã bán các nạn nhân cho người bản địa mua làm vợ.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2007 đến năm 2010, Nguyễn Thị Sâm đã lừa bán 5 trẻ em trú huyện Quỳ Châu và thị xã Thái Hòa cũ, tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc.

Năm 2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sâm về tội Mua bán trẻ em. Thời điểm này, Sâm không có mặt tại địa phương, cơ quan chức năng đã quyết định truy nã người phụ nữ này,

Biết bị truy nã, Nguyễn Thị Sâm đã thay đổi nhân thân, lai lịch và lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại Trung Quốc.

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các xã: Anh Sơn, Châu Tiến, Quỳ Châu (Nghệ An) và Công an xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội bắt giữ thành công Nguyễn Thị Sâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.