Lừa 3 cán bộ công an, bà chủ spa ở TPHCM lĩnh án

Chiều 9/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ) 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Hai cấp dưới của ông Thủy là bị cáo Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy), Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy) cùng bị phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TPHCM) bị phạt 2 năm 6 tháng về tội Đưa hối lộ. Riêng bà Phan Thị Thúy (35 tuổi) lĩnh 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua gồm bị cáo Luân, Thủy và Danh (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, tối 8/11/2022, Nguyễn Thành Luân cùng lực lượng bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh về hành vi tàng trữ ma túy và đưa về trụ sở công an phường. Tại đây, Minh đề nghị đưa tiền để nhờ Luân giúp không bị xử lý. Luân báo cáo sự việc với Nguyễn Thủy và được cấp trên trả lời: “Giúp được thì giúp”.

Sau đó, Luân dẫn Minh đến gặp cán bộ trực ban Nguyễn Võ Danh và giao cho người này giải quyết. Minh thỏa thuận đưa cho Danh 50 triệu đồng để được tha. Do không mang đủ tiền, Minh vay thêm 40 triệu đồng từ người quen, nhờ mang đến trụ sở công an đưa cho Danh rồi được thả.

Nhận tiền xong, Danh chia lại cho Luân 15 triệu đồng. Luân tiếp tục đưa cho Thủy 5 triệu đồng.

Ngày 13/2/2023, Công an quận 1 đình chỉ công tác đối với Luân và Danh để phục vụ điều tra. Lo sợ bị kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự, cả hai tìm đến Thủy nhờ hỗ trợ. Hôm sau, Thủy gặp Phan Thị Thúy để nhờ “chạy án”.

Cơ quan chức năng xác định, Thúy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Thủy và hai cấp dưới. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối, nói rằng có quan hệ quen biết có thể can thiệp để tránh bị xử lý.

Ban đầu, Thúy yêu cầu ba công an đưa 30.000 USD (khoảng 716 triệu đồng). Sau khi nhận hơn 400 triệu đồng, Thúy tiếp tục nhiều lần viện cớ để yêu cầu nộp thêm tiền.

Tổng cộng, Thúy đã nhận của Thủy, Danh và Luân 2,16 tỷ đồng để "chạy án". Trong đó, Thủy chuyển cho Thúy 216 triệu đồng, Danh đưa 605 triệu đồng còn Luân đưa hơn 1,3 tỷ đồng.

Dù đã đưa số tiền lớn cho Thúy, song Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Võ Danh vẫn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Theo tài liệu điều tra, hành vi của Nguyễn Thủy, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Võ Danh cấu thành tội Đưa hối lộ.

Tuy nhiên, do Luân và Danh đã chủ động tự thú, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, nên Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với hai người này.