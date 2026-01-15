Vụ hai phụ nữ nghi bị sát hại ở Hưng Yên: Nghi phạm có tiền sử dùng ma túy

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 13h15 ngày 14/1, Công an xã Lạc Đạo tiếp nhận tin báo về việc chị N.T.X., 44 tuổi, bị một nam thanh niên tấn công khi đang điều khiển xe máy tại thôn Hoàng Nha.

Đối tượng mặc áo đen, đi xe máy Honda Vision màu trắng, dùng dao gây thương tích cho nạn nhân rồi lấy một túi nilon treo trên xe và bỏ chạy. Chị X. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối nhưng đã tử vong.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện chị B.T.T.L., 20 tuổi, tử vong trên trục đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh. Chiếc xe Vision màu trắng của nạn nhân có đặc điểm tương đồng với phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ việc tại xã Lạc Đạo.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Kiều Ngọc Anh, 27 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, người có tiền sử sử dụng ma túy. Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 8h19 ngày 15/1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.