Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh ân hận vì "đặt tình cảm không đúng chỗ"

Sáng 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025.

Được gọi lên bục khai báo, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh, trả lời chậm rãi từng câu hỏi của HĐXX. Thương thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Che giấu tội phạm là đúng, không oan sai.

Trả lời HĐXX về việc gọi taxi cho Khánh bỏ trốn, Thương khai đã tìm số điện thoại trên mạng. Tuy nhiên, chuyến xe sau đó bị hủy vì không liên lạc được với Khánh.

Theo lời khai, khoảng 7h ngày 18/4/2025, Khánh dùng số điện thoại lạ gọi cho Thương. Thời điểm này, bị cáo đã biết Khánh phạm tội “bắn chết người”.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương tại tòa (Ảnh: Hoàng Dũng).

Nói về mối quan hệ với Khánh, Thương cho biết hai người quen nhau qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm. Do Thương học ở Thái Nguyên còn Khánh làm ăn tại Quảng Ninh nên cả hai ít gặp mặt.

Trong thời gian quen biết, hai người từng đi ăn, xem phim và nghe nhạc cùng nhau.

Tại tòa, nữ bị cáo bày tỏ sự ân hận, cho rằng bản thân đã đặt niềm tin vào mối quan hệ tình cảm không đúng nơi, đúng chỗ.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải để mua bán kiếm lời. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Quảng Ninh, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Tối cùng ngày, Khánh liên tục gọi điện cho nhiều người quen để nhờ hỗ trợ lẩn trốn.

Khánh gọi cho Thương và Triệu Thị Hiền, thông báo Hà Thương Hải đã bị bắt, còn mình đang bỏ trốn. Khánh nhờ Thương tìm taxi đón đi trốn.

Dù biết Khánh liên quan đến ma túy và nổ súng gây chết người, Thương vẫn liên hệ nhiều hãng taxi ở Hà Nội để tìm xe chở Khánh bỏ trốn.

Sau nhiều cuộc gọi, một tài xế đồng ý nhận chở khách. Theo yêu cầu của tài xế, Thương chuyển trước 1,5 triệu đồng để xe di chuyển về khu vực Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do thấy không an toàn, Khánh không lên xe như kế hoạch. Chuyến xe sau đó bị hủy, tài xế hoàn lại 500.000 đồng sau khi trừ chi phí đi đường.

Rạng sáng 18/4, Khánh tiếp tục di chuyển qua nhiều địa phương để bỏ trốn. Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

