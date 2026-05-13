Kẻ bắn cán bộ công an hy sinh ở Quảng Ninh khai gì tại tòa?

Chiều 13/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025 bước vào phần xét hỏi.

Chuẩn bị súng AK đi giao dịch heroin

Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được Hội đồng xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Tại tòa, bị cáo trả lời khá rành mạch các tình tiết liên quan đến việc giao dịch ma túy, chống trả lực lượng chức năng và quá trình bỏ trốn sau khi gây án.

Theo lời khai, quá trình mua bán ma túy Khánh trao đổi với một người tên Thanh thông qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan đến vụ mua bán vũ khí, Khánh bỏ kênh liên lạc này.

Bị cáo khai mỗi lần cần liên hệ với Thanh đều phải nhờ người bác chuyển lời, sau đó hai bên gặp trực tiếp để trao đổi việc mua bán ma túy.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Hoàng Dũng).

Khai tại tòa, Khánh cho biết nhóm này giao dịch khoảng 16 bánh heroin. Ban đầu, giá mỗi bánh là 130 triệu đồng, sau đó tăng lên 150 triệu đồng rồi chốt ở mức 170 triệu đồng mỗi bánh.

Khánh nói từng trao đổi với Thanh về việc bán số ma túy trên cho người Trung Quốc. Bị cáo yêu cầu phía đối tác đưa khách sang Hạ Long để trực tiếp giao dịch.

Để chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh khai đã mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ trên ô tô.

Tối 17/4/2025, các bên hẹn gặp tại khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

“Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ ô tô thấy Thanh ngồi hàng ghế dưới sau ghế lái sát cửa kính. Bị cáo đưa hàng cho Thanh. Thanh kiểm tra rồi chuyển tiền khoảng 2,7 tỷ đồng”, Khánh khai.

Theo bị cáo, trong lúc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hà Thương Hải. Sau đó, bị cáo dùng súng bắn chỉ thiên rồi giằng co với lực lượng chức năng.

Khánh khai tiếp, trong lúc hỗn loạn đã nổ súng về phía ô tô đối phương nhưng không nghĩ viên đạn trúng cán bộ công an dẫn đến tử vong.

Sau đó, bị cáo tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo xe bán tải đang chở Hải bị áp tải đi. Khánh khai Hải là “anh em kết nghĩa” nên muốn giải cứu.

Theo cáo trạng, trong quá trình chống trả lực lượng công an, Khánh bị cáo buộc dùng súng AK bắn vào lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh.

Vụ việc còn làm hư hỏng nhiều ô tô với tổng thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Bỏ xe, thay quần áo rồi tiếp tục trốn chạy

Khai về quá trình bỏ trốn, Khánh cho biết sau khi rời hiện trường đã lái xe đúng tốc độ 60km/h vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh.

Trong lúc bỏ chạy, bị cáo thấy người dân chỉ về phía mình nên nghĩ đã bị phát hiện. Sau đó, Khánh bỏ lại ô tô, chạy bộ trốn vào khu dân cư rồi lấy quần áo của người khác để thay trước khi tiếp tục bỏ trốn khỏi Quảng Ninh.

Tại tòa, Khánh khai diễn biến bỏ trốn cơ bản giống nội dung cáo trạng mà cơ quan điều tra công bố.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại tòa (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/4/2025, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép chất ma túy trên ô tô biển kiểm soát 14C-315.79 tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy.

Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 5,5kg. Nguyễn Hữu Đằng khai số ma túy này do nhóm Bùi Đình Khánh giao để chờ bán cho khách.

Cơ quan điều tra xác định, ngay sau khi biết Đằng bị bắt, Khánh cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng, nhiều loại vũ khí và ô tô chống trả lực lượng công an nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Sau khi gây án, nhóm này vứt bỏ súng, đạn, điện thoại và ô tô tại nhiều vị trí khác nhau rồi tìm cách bỏ trốn khỏi thành phố Hạ Long.

Trong quá trình truy bắt, cơ quan công an đã bắt giữ Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn. Riêng Bùi Đình Khánh bị khởi tố, ra quyết định truy nã trước khi bị bắt giữ.

Ngày 18/4/2025, lực lượng chức năng khám xét ô tô Ford Everest biển số 19A-634.23 do Hà Thương Hải sử dụng cùng căn hộ tại chung cư Green Bay Garden ở Quảng Ninh, thu giữ thêm nhiều loại ma túy cùng 9 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 3,1kg.

Ba ngày sau, công an tiếp tục khám xét phòng trọ của Khánh tại phường Việt Hưng, phát hiện một khẩu súng ngắn quân dụng, 69 viên đạn, linh kiện súng bắn đạn ghém, dây cháy chậm và 10 kíp mìn.

Mở rộng điều tra, ngày 1/5/2025, cơ quan công an khám xét nơi Dương Tiến Tú cất giấu ma túy tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, thu giữ thêm 13 bánh heroin với tổng khối lượng gần 4,5kg.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian bỏ trốn, Khánh đã liên lạc với nhiều người để nhờ hỗ trợ tiền bạc, phương tiện và nơi ẩn náu.

Liên quan vụ án, nhiều bị can khác bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra đối với những người liên quan đến đường dây ma túy này.