Lĩnh 8 năm tù vì dùng búa đinh đánh vào đầu đối thủ

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hùng (26 tuổi, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tối 9/10/2022, Hùng đến một nhà người quen uống rượu, trong bữa rượu này còn có anh Thái Bá C. (28 tuổi, trú cùng xã).

Khoảng 21h cùng ngày, mọi người rủ nhau đánh cầu lông. Lúc này, Hùng nhớ cách đó 7 tháng, anh C. dùng búa đánh vào trán mình nên khiêu khích anh C. "có dám đánh lại không?".

Bị cáo Lê Văn Hùng tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: H.L).

Bị khiêu khích, anh C. bỏ ra ngoài. Hùng tiếp tục gây sự, đòi mở kèo đánh cầu lông "chặt tay", định đánh em trai anh C. Thấy vậy, anh C. đi vào, nói đây là lần cuối nhịn Hùng, lần sau sẽ không để cho thanh niên này làm loạn nữa.

Trong khi anh C. đang ngồi trên xe máy để chở bạn ra sân cầu lông thì Hùng chạy vào nhà, lấy một chiếc búa đinh đánh mạnh vào đỉnh đầu anh C.

Sau khi gây án, Hùng rời hiện trường rồi đến công an đầu thú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu do bị dập não, vỡ lún xương hộp sọ và được kết luận tổn hại 51% sức khỏe. Cơ quan chức năng xác định hành vi dùng búa đánh vào đầu nạn nhân của Lê Văn Hùng đủ cấu thành tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Trước đó, Hùng đã tác động gia đình bồi thường cho anh C. Phía bị hại cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hùng.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Hùng 8 năm tù.