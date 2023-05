Nghệ An: Công an truy tìm 2 nghi can giết người

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang truy tìm người nghi vấn liên quan đến một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 8/5, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra vụ giết người. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định được 2 đối tượng nghi vấn gây án là Hồ Ngọc Sao (37 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (29 tuổi), cùng trú tại xóm 3, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên.

Tuy nhiên, 2 đối tượng nghi vấn trên đã rời khỏi nơi cư trú. Thời điểm rời hiện trường, Sao và Thế di chuyển trên chiếc xe máy biển kiểm soát 37N1-66351.

Thông báo truy tìm Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: H.L).

Theo thông báo truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế là "người phạm tội đang bỏ trốn", cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Khi tìm thấy hoặc có thông tin có liên quan đến 2 đối tượng kể trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị và công dân thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Đại lộ Lê Nin, xóm 13A, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An hoặc điều tra viên Trần Hoa Kỳ, số điện thoại 0915128448.