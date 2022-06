Lê Tùng Vân mệt mỏi, được 2 người dìu lên phòng xử án

Sáng 30/6, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng có mặt và siết chặt an ninh nhiều vòng. Người ra vào phiên tòa bắt buộc phải qua cửa an ninh và sự kiểm tra gắt gao từ ngoài cổng.

Hơn 8h, các bị cáo được đưa đến phiên tòa.

Các bị cáo liên quan tới vụ án được xe thùng chở ra phía sau phòng xử án chờ dẫn giải vào trong.

Bị cáo Lê Tùng Vân khá mệt mỏi, phải có người dìu đi.

Bước lên bậc thềm của tòa án, bị cáo Vân phải có hai người dìu dắt. Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại vì vấn đề sức khỏe, còn lại các bị cáo khác bị tạm giam và được xe thùng đưa tới phiên tòa từ trước đó.

Trước đó, lực lượng chức năng căng dây, phong tỏa khu vực phía trước phòng xét xử, người không phận sự không được phép tiếp cận khu vực này. Các phóng viên bắt buộc phải tác nghiệp từ xa và thông qua màn hình chiếu tại phòng dành riêng cho phóng viên.

Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu lúc 8h30.

Từ rất sớm, lực lượng YouTuber và người dân đã tập trung đông trước cổng phiên tòa.

Máy chiếu phục vụ thông tin nội dung phiên tòa.

Phóng viên theo dõi nội dung tòa qua màn hình.

Xe cấp cứu cũng được điều tới tòa án sẵn sàng cho tình huống bất ngờ.

Người tham gia phiên tòa bắt buộc phải có giấy triệu tập của tòa án, được kiểm tra an ninh lần hai trước khi vào phòng xử án.

Diễn biến vụ việc

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 4/1, nhận tin báo về việc nhóm người nhận tiền từ thiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc (chủ Tịnh thất Bồng Lai); đồng thời làm việc một số người để làm rõ hành vi sai phạm.

Ngày 5/1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 12/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 27/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.