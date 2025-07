Lời khai của nghi phạm vụ giao ô tô cho tiệm rửa, quay lại xe đã mất

Ngày 18/7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thông tin đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Ngô Võ Hào (31 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, đây là đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt ô tô hy hữu tại địa phương.

Chiếc ô tô của bà C. bị Hào lừa đảo hòng chiếm đoạt (Ảnh: Công an xã Diên Khánh).

Trước đó, vào 15h30 ngày 15/7, bà C., trú tại xã Diên Khánh mang ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai Creta đến tiệm rửa xe. Sau khi giao xe cho tiệm, bà C. rời đi.

Đến 16h30 cùng ngày, khi quay lại lấy xe, bà C. tá hỏa nhận được thông báo của đại diện tiệm rửa xe rằng đã có người xưng là nhân viên của bà đến nhận ô tô. Bà C. khẳng định không nhờ bất kỳ ai đến lấy ô tô thay.

Ngay sau đó, bà C. trình báo vụ việc đến Công an xã Diên Khánh để được hỗ trợ.

Sau 2 giờ truy vết, Công an xã Diên Khánh xác định Ngô Võ Hào là nghi phạm trong vụ trộm nên đã mời người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hào khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đứng trước tiệm rửa xe quan sát những người mang xe đến làm vệ sinh, trong đó có chiếc xe của bà C..

Thấy người phụ nữ gửi ô tô rồi rời khỏi tiệm, Hào đợi xe rửa xong liền nói với quản lý rằng bà C. nhờ mình đến nhận phương tiện thay.

Khi được người của tiệm rửa xe giao ô tô, Hào lái phương tiện đưa về nhà cất giữ. Trong lúc Hào đang chuẩn bị đưa ô tô đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm nhanh của lực lượng chức năng cho thấy Hào dương tính với ma túy. Công an xã Diên Khánh đã thu hồi chiếc ô tô của bà C. tại nhà đối tượng.