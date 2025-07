Xôn xao clip cô giáo khóc nức nở vì mất gần 1,5 tỷ đồng trong tích tắc

Chiều 16/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc một nữ giáo viên trên địa bàn bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.

Nữ nạn nhân tên L., công tác tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Hà.

Nữ giáo viên (mặc áo đen) đến trụ sở điện lực trong tình trạng hoảng loạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 14h ngày 15/7, nữ giáo viên đến nơi làm việc của Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà trong tình trạng hoảng loạn.

Trong bộ áo khoác nắng màu đen, cô vừa khóc vừa trình báo sự việc bị đối tượng xấu dẫn dụ, lừa cài app thanh toán tiền điện giả. Vì thế, cô đã mất số tiền gần 1,5 tỷ đồng qua hình thức quét mã trên ứng dụng lừa đảo.

Cùng ngày, cán bộ điện lực hướng dẫn, đưa nữ giáo viên đến Công an xã Thạch Hà trình báo sự việc.

Cơ quan công an đã nắm bắt tình hình, động viên, trấn an tinh thần của nữ giáo viên. Công an xã Thạch Hà đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ việc trên.