Lễ tân khách sạn ở Hải Phòng điều hành mại dâm qua mạng xã hội

Ngày 22/1, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh, nhân viên lễ tân khách sạn OASIS, về tội Chứa mại dâm theo khoản 2, Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 3/1, lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn OASIS tại lô 16 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An. Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ của khách sạn.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Tuấn Anh là người trực tiếp quản lý, bố trí phòng cho khách lưu trú. Khi có khách thuê phòng với mục đích mua dâm, Tuấn Anh đã chủ động sắp xếp phòng và tạo điều kiện để khách liên hệ với các đối tượng bán dâm thông qua các trang mạng xã hội.

Sau khi các bên thỏa thuận, hành vi mua bán dâm được thực hiện ngay tại phòng nghỉ của khách sạn. Cơ quan điều tra cho rằng, Tuấn Anh đã biết rõ mục đích thuê phòng của khách nhưng vẫn đồng ý bố trí, tạo điều kiện cho hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật gồm tiền và bao cao su. Cơ quan điều tra cũng phát hiện thêm một số nhân viên nữ lưu trú tại tầng trên của khách sạn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, tại một cơ sở lưu trú ở số 187 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, tối 25/12/2025, Tổ công tác Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra và phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ.

Quá trình điều tra xác định, Trương Bá Chinh là người được giao trực tiếp trông coi, quản lý và điều hành hoạt động mua bán dâm tại cơ sở theo chỉ đạo của Trịnh Thanh Tùng. Với vai trò này, Chinh đã bố trí phòng nghỉ, cung cấp bao cao su, thu tiền mua dâm và sắp xếp cho các cặp nam nữ thực hiện hành vi ngay tại cơ sở lưu trú.

Lời khai của các đối tượng mua dâm, bán dâm phù hợp với lời khai của Trương Bá Chinh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, các vụ việc cho thấy các đối tượng phạm tội đã lợi dụng quyền quản lý, điều hành hoặc nhiệm vụ được giao tại cơ sở lưu trú để tạo điều kiện cho hoạt động mua bán dâm diễn ra trong thời gian dài, có tính liên tục và nhằm thu lợi bất chính.

Chuỗi hành vi từ bố trí phòng nghỉ, cung cấp phương tiện, trực tiếp hoặc gián tiếp thu tiền, đến việc tạo điều kiện cho các bên liên hệ, thỏa thuận đã thể hiện rõ yếu tố chứa chấp và tạo điều kiện cho hoạt động mua bán dâm.

Cơ quan tố tụng nhận định, các hành vi phạm tội không diễn ra ngẫu nhiên mà có sự chuẩn bị và tổ chức nhất định. Các đối tượng đều nhận thức rõ tính chất trái pháp luật của hành vi nhưng vẫn cố ý thực hiện vì động cơ vụ lợi.