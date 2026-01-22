Triệt phá đường dây buôn người sang Trung Quốc từ 13 năm trước

Ngày 22/1, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triệt phá chuyên án mua bán người, bắt giữ 5 đối tượng.

Ngày 13/1, Đồn Biên phòng Mường Ải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An) tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị X.T.D. (SN 1985, trú xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) về việc bị lừa bán sang Trung Quốc.

Các đối tượng trong đường dây mua bán người vừa bị lực lượng biên phòng Nghệ An bắt giữ (Ảnh: H. Thượng).

Theo đơn tố giác, vào năm 2013, chị D. được một người phụ nữ tên Chiến, quê xã Chiêu Lưu (Nghệ An) rủ rê qua Trung Quốc làm việc. Khi sang Trung Quốc, Chiến đã ép chị D. kết hôn với một người bản địa.

Vào cuộc điều tra, ban chuyên án Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bắt giữ Lương Thị Chiến (SN 1979), Lô Thị Nhân (SN 1978) cùng trú tại xã Chiêu Lưu; Lương Thị Hoa (SN 1969), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982) và Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970) cùng trú xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Chiều 22/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Nghệ An trao thưởng ban chuyên án triệt phá vụ án mua bán người (Ảnh: Hoàng Lam).

Kết quả điều tra xác định năm 2013, Chiến câu kết 4 đối tượng trên lừa bán chị X.T.D. sang Trung Quốc với giá 90 triệu đồng.

Đồn biên phòng Mường Ải đã khởi tố vụ án Mua bán người, hoàn tất hồ sơ, bàn giao Lương Thị Chiến và đồng bọn cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.