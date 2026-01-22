Đánh bà nội ngất xỉu để cướp vàng, cháu trai lĩnh 16 năm tù

Ngày 22/1, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Mã Tấn Phát (18 tuổi, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) 16 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

Phiên tòa xét xử bị cáo Mã Tấn Phát (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Mã Tấn Phát sống cùng cha mẹ và bà nội là bà C.T.H. (75 tuổi) tại nhà ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Sáng 16/4/2025, chỉ có bà H. và Phát ở nhà. Gần 10h, Phát nảy sinh ý định lấy tài sản của bà nội để trả nợ. Phát đã vào phòng của bà để lấy trộm một điện thoại.

Sau đó, Phát lấy 2 thanh gỗ rồi đi ra phía sau lưng bà H. (lúc này đang ngồi may quần áo) đánh mạnh nhiều cái khiến bà gục xuống nền gạch. Phát lấy một số nữ trang vàng của bà nội đang đeo trên người rồi rời khỏi nhà.

Anh ta mang số vàng lấy được bán gần 37 triệu đồng. Số tiền này Phát nhờ bạn giữ dùm và dùng trả nợ.

Đối với bà H., sau khi bị Phát đánh ngất xỉu, đã được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng giám định tỷ lệ thương tích của bà H. là 28%. Số tài sản của bà H. bị mất được định giá hơn 64 triệu đồng.