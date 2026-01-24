Lật tẩy hành tung của đối tượng người nước ngoài đi ô tô Mazda màu trắng

Ngày 24/1, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng nước ngoài liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 22/1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đang tàng trữ trái phép chất ma túy khi tạm trú tại phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng R.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Nga, thường xuyên điều khiển ô tô hiệu Mazda màu trắng.

Tiếp tục truy xét, đến chiều cùng ngày, tại khu vực phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ đối tượng R.A. (24 tuổi, quốc tịch Nga). Thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ một ba lô chứa 153 gói ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, R.A. khai nhận đã lợi dụng ứng dụng mạng xã hội Telegram để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, chủ yếu cung cấp cho người nước ngoài đang lưu trú, du lịch tại tỉnh Khánh Hòa, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra.