Lập kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy" để buôn vũ khí, công cụ hỗ trợ

Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Gia Lâm vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ liên tỉnh cực lớn.

Vợ chồng Ninh và Hoa (Ảnh: CTV).

Theo đó, tháng 5/2021, A05 trao đổi, đề nghị Công an huyện Gia Lâm phối hợp xác minh thông tin về đối tượng có hành vi bán các loại dao kiếm, công cụ hỗ trợ, súng bắn điện, dùi cui điện, bình xịt hơi cay… đang cư trú trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Quá trình xác minh, Công an huyện Gia Lâm phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987, quê Hạ Long, Quảng Ninh; tạm trú tại một chung cư cao cấp ở Đa Tốn, Gia Lâm) đang quản trị kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy" và Facebook Hùng Lâm (Hưng Móng Cái).

Các kênh Youtube, Facebook của Ninh thường xuyên đăng tải video clip, livestream (phát trực tiếp) quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: CTV).

Cơ quan điều tra xác định, đây là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để cung cấp cho các nhóm đối tượng hoạt động ở miền Bắc và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Người mua xem sản phẩm trên trang Youtube, Facebook của Ninh, sau đó liên hệ qua số điện thoại được cung cấp trên trang mạng để đặt cọc mua hàng. Hàng sẽ được giao đến người mua qua dịch vụ chuyển phát của các công ty vận chuyển.

Hỗ trợ việc "kinh doanh" của Ninh còn có Vũ Kim Hoa (SN 1990, vợ Ninh) và Tô Xuân Hiên (SN 1995, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) - đại lý cấp dưới giúp Ninh bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Hoa sử dụng 2 số điện thoại, một tài khoản Zalo, 2 tài khoản ngân hàng để liên hệ bán hàng và nhận tiền bán vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ngoài căn hộ đang tạm trú, vợ chồng Ninh còn thuê thêm một phòng khác cùng ở khu chung cư cao cấp trên địa bàn xã Đa Tốn để thực hiện hành vi livestream, đăng video quảng cáo mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và làm nơi tập kết hàng.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, rạng sáng ngày 14/1/2022, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục A05, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Đăng Ninh, Vũ Kim Hoa, Tô Xuân Hiên khi các đối tượng đang vận chuyển nhiều kiếm lên xe ô tô do Cao Xuân K. (SN 1977, trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.

Khám xét 2 phòng tại chung cư do vợ chồng Ninh thuê, cảnh sát thu giữ 2.946 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; trong đó có 465 kiếm, 680 bình xịt hơi cay, 211 dùi cui điện, 653 dao các loại, gần 200 gậy ba khúc, 482 đao và các công cụ khác như đèn pin chích điện, mã tấu…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Ninh và Vũ Kim Hoa về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ; đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của Cao Xuân K. (nhân viên chuyển phát nhanh) và các đối tượng liên quan.

Được biết, ngày 31/1/2021, vợ chồng Ninh đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép.