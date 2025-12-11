Lao ô tô vào đám đông, "Cu Way" bị khởi tố tội Giết người

Ngày 11/12, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng (tên gọi khác "Cu Way", SN 2000, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra tội Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 7/12, Hoàng cùng nhóm bạn đến ăn uống tại một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà.

Võ Ngọc Hoàng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Quá trình ăn nhậu, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với 2 thanh niên trong quán. Đến 22h40 cùng ngày, 2 thanh niên này cầm dao đứng trước nhà hàng, lớn tiếng chửi bới để tìm đánh Hoàng.

Hoàng điều khiển ô tô biển kiểm soát 74A-35.xxx lùi một đoạn rồi tiến về phía trước, lao lên vỉa hè nơi 2 thanh niên nêu trên và nhân viên nhà hàng đang đứng.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe bị lật nghiêng lên vỉa hè, 4 người bị thương phải đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng.