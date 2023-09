Làm rõ nghi vấn tảo hôn trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng

Liên quan vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng gây xôn xao mạng xã hội, ngày 11/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn An (33 tuổi) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng thu thập chứng cứ để ra quyết định khởi tố đối với Vũ Văn An. Đồng thời, xem xét xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn cho An và cháu G., nếu có.

Thông tin về hoàn cảnh của cháu G. được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái 14 tuổi mang bầu 8 tháng. Nhận thông tin, ngành chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh sơ bộ xác định, bé gái nói trên là L.N.G. (14 tuổi, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ).

Khoảng tháng 2/2022, hai mẹ con L.N.G. đến thăm nhà cậu của Vũ Văn An tại khu vực Bình An, phường Bình Thạnh. Tại đây, G. và An quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Khoảng một tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên tổ chức "bữa cơm ra mắt" cho An và G. chung sống. Thời điểm đó, cặp đôi sống tạm tại nhà người cậu này.

Trong quá trình sống chung, dù biết G. chỉ mới 14 tuổi nhưng An vẫn nhiều lần quan hệ tình dục. Sau đó, người cậu không cho sống chung nhà nữa nên cả hai chuyển về nhà trọ ở phường Thuận An sống và đi lượm ve chai. Tuy nhiên, mẹ của G. không rõ đã bỏ đi đâu.

Tháng 3/2023, G. mang thai. Không lâu sau, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn nên G. bỏ đi đến phường 5, TP Vĩnh Long, được người dân thương tình cho ở nhờ.