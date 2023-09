Làm rõ vụ bé gái 14 tuổi mang bầu 8 tháng ở Vĩnh Long

Ngày 1/9, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook về việc có bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng trên địa bàn thành phố cần sự giúp đỡ.

Cơ quan Công an khẳng định bé gái trên không phải là người dân trên địa bàn và vụ việc đã được trao đổi đến Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục xử lý.

Bài đăng về bé gái 14 tuổi mang bầu 8 tháng không cha mẹ, nhà cửa là sai sự thật (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, ngày 31/8, trang Facebook có tên H.B.V.L. xuất hiện bài viết kèm hình ảnh, video đăng tải nội dung bé gái 14 tuổi mang bầu 8 tháng, không cha mẹ, nhà cửa, hiện ở đậu tại phường 5, TP Vĩnh Long.

Bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ cho bé sinh và nuôi con.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

Ngay sau đó, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long vào cuộc xác minh. Bước đầu biết được em này tên G. sống tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. G. đã mang thai gần 8 tháng và được người dân ở phường 5 cưu mang.

Theo lời bé gái, trước đó, em cùng với bạn trai đến bệnh viện khám và phát hiện đã mang thai gần 8 tháng. Tuy nhiên, bạn trai chối bỏ trách nhiệm.

Em này đến TP Vĩnh Long và được người dân cho ở tạm.

Phía Công an TP Vĩnh Long đã trao đổi với Công an tỉnh Hậu Giang về vụ việc nói trên để làm rõ việc bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai. Đồng thời liên hệ với người thân và hỗ trợ phương tiện để đưa bé gái về với gia đình an toàn.

Đối với tài khoản Facebook đăng tin, ngành chức năng ở Vĩnh Long cho biết đã làm việc với người đăng tải bài viết trên. Sau đó sẽ có hướng xử lý theo quy định.

Thông tin bé gái mang thai đang được Công an địa phương xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.