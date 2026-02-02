Lại trả hồ sơ vụ cựu nữ giáo viên ở Hưng Yên lừa mua bán đất hơn 24 tỷ đồng

Ngày 2/2, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên mở lại phiên sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Che giấu tội phạm, liên quan bị cáo Trần Thị Thủy (37 tuổi, trú tại Hưng Yên) cùng 3 bị cáo khác.

Làm rõ bức thư tuồn từ trại giam

Đây là vụ án đã nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng phải hoãn hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa lần này, HĐXX thể hiện sự thận trọng khi dành phần lớn thời gian xem xét, đối chiếu từng tình tiết nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện.

Trọng tâm phiên tòa xoay quanh bức thư dài 8 trang, được viết bằng 2 loại mực trên 2 loại giấy khác nhau. Bức thư bị cáo buộc được bị cáo Trần Thị Thủy tuồn ra ngoài từ trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên và gửi đến gia đình bị cáo Lập.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo trình bày tại tòa, chị Hồng, vợ bị cáo Lập, cho biết bức thư được gửi đến nhà trong thời gian chồng chị bị tạm giam. Chị Hồng nói đã đọc bức thư nhưng không đọc kỹ vì cho rằng nội dung không liên quan đến mình, sau đó chuyển cho tòa án và đoán đây là thư của bị cáo Thủy dựa vào nét chữ.

Khi được HĐXX cho tiếp cận lại bức thư, bị cáo Trần Thị Thủy thừa nhận đây là thư do chính mình viết. Bị cáo khai đã viết thư trong thời gian bị tạm giam, giấy và bút do một cán bộ công an nghĩa vụ cung cấp.

Về mục đích, bị cáo Thủy cho biết viết thư để nhờ gia đình bị cáo Lập hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến vụ án. Trước sự chất vấn của HĐXX, bị cáo được yêu cầu khai báo trung thực vì hành vi cung cấp giấy, bút và đưa thư ra ngoài trại giam là vi phạm pháp luật, cần làm rõ trách nhiệm.

Bị cáo Thủy nhiều lần khai rằng đã van xin và nhờ một cán bộ công an nghĩa vụ, không biết tên, hỗ trợ việc này. HĐXX liên tục đặt câu hỏi nhằm xác định rõ nguồn gốc bức thư, cách thức thư được đưa ra ngoài và mục đích thực sự của việc gửi thư.

Tại phiên tòa, bị cáo Lập giữ nguyên quan điểm như tại phiên xét xử hồi tháng 8/2025. Bị cáo cho rằng bản thân chỉ đứng tên hộ thửa đất, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi chuyển đi theo yêu cầu, không hưởng lợi. Bị cáo khẳng định cáo trạng truy tố liên quan đến số tiền 1 tỷ đồng là không chính xác.

Hai bị cáo Hải và Tiệp không trình bày thêm, giữ nguyên lời khai trước đó và tiếp tục kêu oan, cho rằng bản thân không thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, mặc dù HĐXX trước đó đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cơ quan công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đã có văn bản gửi tòa án. Theo đó, nội dung cáo trạng và tội danh truy tố đối với các bị cáo không thay đổi.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung để giải quyết vụ án toàn diện, thận trọng

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến, đề nghị từ các bị cáo, luật sư và những người liên quan. Bị cáo Thủy đề nghị làm rõ việc một số tài sản của mình đã bị gia đình bị cáo Lập bán cho người khác, đồng thời xem xét các tài sản khác để xác định trách nhiệm hoàn trả cho các bị hại.

Bị cáo Thủy cũng đề nghị HĐXX xem lại các tin nhắn giữa bị cáo và bị cáo Lập nhằm làm rõ thêm những tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án. Bị cáo Lập đề nghị làm rõ nội dung bức thư do bị cáo Thủy gửi, đặc biệt liên quan giao dịch thửa đất số 1161 và số tiền 1 tỷ đồng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lập, cũng như luật sư của một số bị hại khác đều đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Luật sư cho rằng cần làm rõ giọng nói của từng người trong các đoạn ghi âm, cũng như xác định chính xác các giao dịch tài sản liên quan.

Một số bị hại, trong đó có bị hại Khuyên, đề nghị tòa án xác định hiện các tài sản của bị cáo Thủy đang do cá nhân hoặc tổ chức nào quản lý, làm căn cứ xem xét việc thu hồi, bồi thường thiệt hại.

Sau ít phút nghị án, HĐXX quay lại phòng xử, tóm tắt diễn biến phiên tòa và công bố quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. HĐXX nhận định việc điều tra bổ sung là cần thiết nhằm bảo đảm giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng pháp luật.

Theo quyết định của tòa, các cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục làm rõ nguồn gốc và nội dung bức thư bị cáo Thủy gửi từ trại tạm giam; làm rõ nội dung cuộc hội thoại được ghi âm giữa bị cáo Hải, Tiệp, Thủy, Lập, từ đó làm rõ giọng nói của từng người trong từng đoạn hội thoại; đồng thời điều tra liên quan đến 4 thửa đất và các tài sản bị cáo Thủy khai đã giao cho bị cáo Lập và gia đình quản lý nhưng đã bị bán.

HĐXX nhấn mạnh, việc trả hồ sơ nhằm làm rõ toàn bộ các tình tiết còn chưa sáng tỏ, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án.