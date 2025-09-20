Lái máy xúc đào trúng mồ mả ở Hưng Yên, một người bị khởi tố

Ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, chiều 16/9, người dân phát hiện tại nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có 3 ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc cào múc, ván gỗ, quần áo và hài cốt bị chất đống lẫn lộn cùng với đất.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cùng gia đình chủ các ngôi mộ thực hiện nghi thức tâm linh.

Đơn vị đang thực hiện thi công tại hiện trường bị yêu cầu dừng ngay công việc.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định máy xúc đã đào rãnh thoát nước dài hơn 38m, rộng 1,4m, sâu gần một mét. Quá trình đào rãnh, người điều khiển máy xúc là Trương Minh Hào (34 tuổi, quê Đắk Lắk) đã gây hư hỏng phần mộ của ba người dân địa phương.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hào về tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt theo Điều 319 Bộ luật Hình sự.