Kinh doanh thua lỗ, nữ điều dưỡng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người quen

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại thành phố Huế), cựu điều dưỡng viên, thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thạch Thị Loan 9 năm tù, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Bị cáo Thạch Thị Loan tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua một hội đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, Loan quen biết chị T.T.H.T. (SN 1979, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế).

Từ năm 2019, Loan nhiều lần vay tiền của chị T. để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Thời gian đầu, bị cáo trả lãi và gốc đúng hẹn, sau đó hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính.

Đầu năm 2022, bị cáo tiếp tục vay tiền theo hình thức “lấy sau trả trước”, khiến số nợ ngày càng lớn.

Từ tháng 4/2022, Loan nhiều lần gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng để vay của chị T., rồi chiếm đoạt.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 4-9/2022, bị cáo đã 10 lần chiếm đoạt của chị T., với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 31/8/2022, Loan tiếp tục vay của anh H.T.M. (SN 1983, nhân viên ngân hàng tại Huế) số tiền 2 tỷ đồng. Bị cáo ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Tổng cộng, Thạch Thị Loan đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 10 tỷ đồng. Sau khi bị tố cáo, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam cựu nữ điều dưỡng để phục vụ điều tra.