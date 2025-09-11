Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đau xót vì sự dễ dãi của bản thân

Chiều 11/9, phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước kết thúc phần tranh luận.

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội thông báo do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 18/9.

Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án.

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, nhận thấy bản thân là người đứng đầu Tập đoàn Thuận An do đó có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm của hôm nay.

“Sai lầm của bị cáo đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân yêu. Bị cáo vô cùng ân hận và mong HĐXX khoan hồng”, Hưng trình bày.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là ông Phạm Thái Hà và một số bị cáo là cấp dưới của Hưng tại tập đoàn.

Hưng bộc bạch, quá trình điều hành doanh nghiệp bản thân đã dành toàn bộ công sức, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Do đó bị cáo thấy rất đau lòng khi đời sống và tương lai của những lao động này thời gian tới bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Anh Quang, Phó Tổng giám đốc Thuận An, cho biết cảm thấy rất ăn năn, hối lỗi với những sai lầm đã mắc phải.

Ông Trần Anh Quang mong muốn HĐXX xem xét vai trò của mình trong vụ án, để có mức án khoan hồng nhất, sớm được trở về xã hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trong gần 10 phút trình bày, bị cáo Phạm Thái Hà gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp, Tổ quốc.

Bị cáo mong HĐXX tuyên phạt một bản án nhẹ nhất, khoan hồng nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng giàu lòng yêu nước khi có ông, bố và bác đều tham gia cách mạng.

Xuất phát từ gia đình cách mạng, bản thân bị cáo luôn cố gắng học tập và đỗ vào đại học. Quá trình học đại học ông Hà tự đi làm thêm để bố mẹ đỡ lo lắng.

Sau khi tốt nghiệp ra trường với năng lực bản thân, bị cáo luôn cố gắng phấn đấu vào được các cơ quan Nhà nước và trải qua nhiều đơn vị khác nhau. Dù ở cơ quan nào bị cáo cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

Quá trình công tác bị cáo được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Song cuối cùng bị cáo đã không tránh khỏi những sai phạm.

Khi bị bắt bị cáo đã ăn năn, hối cải cùng với gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 750.000.000 đồng là khoản tiền không đáng nhận không đáng có từ Nguyễn Duy Hưng.

"Bị cáo qua bao nhiêu năm công tác rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi về việc này", ông Hà trần tình.

Tiếp đó, ông Hà cho hay, việc bản thân phải cách ly với xã hội, với gia đình thời gian qua khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con.

"17 tháng ở trong trại bị cáo rất ăn năn, hối hận đau xót cả thể xác và tinh thần. Bị cáo ở trong nhà tù còn phát sinh nhiều bệnh nền như bệnh ngưng thở", ông Hà nghẹn ngào nói.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, việc bị khai trừ ra khỏi Đảng, chấm dứt mọi hoạt động cống hiến cho đất nước trong khi bản thân còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, tự tin,... đã là bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá.

Do đó, bị cáo muốn cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình.

"Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Tổ quốc, đất nước, tới Đảng và những đồng nghiệp", ông Phạm Thái Hà nói.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.