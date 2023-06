Kiểm tra cư trú, công an bắt được đối tượng truy nã mang 5 tiền án

Ngày 8/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an thị xã Sa Pa vừa bắt giữ thành công đối tượng Bùi Thanh Liêm (SN 1993, ở Hòa Bình), đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hòa Bình theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, Liêm là đối đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 02 của Công an tỉnh Hòa Bình về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã có 5 tiền án với nhiều tội danh.

Trước đó, vào sáng 6/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, Công an phường Phan Si Păng phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh trong quá trình khai báo cư trú.

Liêm thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình làm việc, đối tượng này khai nhận bản thân tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Sau đó, tiếp tục khai nhận bản thân tên Nguyễn Anh Trung (SN 1997, ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định thông tin đối tượng cung cấp không đúng sự thật, đối tượng cố ý khai báo gian dối để che giấu nhân thân.

Bắt đối tượng truy nã có 5 tiền án (Video: Thanh Tuấn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đối tượng kể trên tên thật là Bùi Thanh Liêm, đang bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã. Ngoài ra, Liêm còn có 5 tiền án.

Cụ thể, Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2012; Tội Trộm cắp tài sản năm 2014; Tội Trốn khỏi nơi giam, giữ năm 2014; Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2015; Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2021.