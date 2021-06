Không khởi tố hình sự vụ bộ xương người cháy khét trên xe taxi

Dân trí Sau thời gian điều tra vụ xe taxi bị cháy trơ ra bộ xương người lúc rạng sáng, Cơ quan CSĐT Công an An Giang quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chiều 28/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã kết thúc điều tra, quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc "Chết người chưa rõ nguyên nhân và tung tích nạn nhân" xảy ra tại tổ 1, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 27/5 vừa qua.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, kết quả giám định ADN, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, bộ xương bị cháy than hóa trên xe ô tô biển kiểm soát 51F-187.52, tại khu vực kênh Xáng AB vào ngày 27/5 là anh Nguyễn T.T. (sinh năm 1975, cư trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ taxi bị cháy trơ ra bộ xương ngày xảy ra vào 27/5 tại huyện Chợ Mới (Ảnh: Nghiêm Túc).

Cơ quan Công an nhận định, có khả năng do anh T. buồn phiền chuyện tình cảm riêng tư nên đã mua xăng từ chiều 26/5 với ý định để tự tử.

Đến khoảng 2h, ngày 27/5, anh T. điều khiển xe ô tô đến khu vực kênh Xáng AB, tự đổ xăng lên người và ngồi trong xe phóng hỏa tự tử.

Được biết, anh T. từng 2 lần tự tử bất thành vào năm 2017.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự (Ảnh: Nghiêm Túc).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xét thấy vụ việc không có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Như tin đã đưa, trước đó khoảng 6h ngày 27/5, quần chúng nhân dân lưu thông trên đường nhựa kênh xáng AB liên xã, thuộc Tổ 1, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới phát hiện một xe taxi biển kiểm soát 51F-187.52 loại 4 chỗ ngồi đã cháy rụi trơ khung, giữa ghế ngồi của tài xế và ghế lái phụ có bộ xương, nghi là xương người nên trình báo công an.

Nguyễn Hành