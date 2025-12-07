Khống chế, bắt giữ "con bạc" trái phép

Chiều 7/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng (trong đó có một đối tượng người nước ngoài) để điều tra, làm rõ về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can gồm: Ma Xingfa (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), Hứa Phú Đức (SN 1978, trú tại phường Cẩm Lệ), Nguyễn Thành Trung (SN 1986, trú tại phường Thanh Khê) và Mai Thanh Duy (SN 1991, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Bốn đối tượng bắt người giữ trái phép (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lúc 22h30 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô tên W.W.Q. (SN 1990) đang ở tại khách sạn P.L., đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, có dấu hiệu bị người khác bắt giữ.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo triển khai lực lượng, xác minh thông tin.

Đến 23h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra khách sạn P.L..

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại phòng 301 có một người đàn ông tên Nguyễn Thành Trung (SN 1986, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) và một người Trung Quốc tên Ye Cheng (SN 1990).

Tại phòng 305 có một người đàn ông tên Hứa Phú Đức (SN 1978, trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và một người Trung Quốc là W.W.Q..

Khai thác nhanh, các đối tượng Trung và Đức nhận, cả 2 được người khác thuê để giam giữ người Trung Quốc liên quan đến việc mượn tiền tại sòng bạc. Do vậy cảnh sát đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai, ngày 30/11, W.W.Q. đến một khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn gặp Ma Xingfa (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và hỏi vay số tiền 100.000 nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng) để đánh bạc.

Tại đây, qua lời phiên dịch và hướng dẫn của Mai Thanh Duy (người Việt Nam), W.W.Q. viết giấy nhận nợ 100.000 nhân dân tệ. Đổi lại, Ma Xingfa giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của W.W.Q., bao gồm hộ chiếu và visa.

Đến trưa 30/11, W.W.Q. thua hết số tiền đã vay nên bị Ma Xingfa bắt đưa về giam giữ tại một phòng khách sạn H.A..

Trưa 1/12, do W.W.Q. chưa có tiền trả nợ nên Ma Xingfa điện thoại cho Đức chở Q. đi về khách sạn P.L. (đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn) và “giam lỏng” tại đây, dưới sự giám sát của Đức và Trung.

Theo lời khai của Ma Xingfa, ngoài vụ việc vừa bị phát hiện, trước đó đối tượng này cũng bắt và giam giữ 2 người khác liên quan đến việc vay tiền đánh bạc tương tự.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.