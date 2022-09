Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 33 người chết

Chiều 8/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bên ngoài quán karaoke An Phú sau khi bị cháy. (Ảnh: A.X.).

Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng về người, gây chấn động dư luận nên lực lượng công an đã khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án để làm rõ.

Khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bốc cháy dữ dội. Hàng chục người mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Nhận tin báo, công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Lúc này, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán và đang lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Khoảng một giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

20h30 ngày 8/9, tròn 24 giờ sau khi quán karaoke bốc cháy, lực lượng chức năng đã tìm thấy 32 thi thể đưa về nhà xác và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện do trước đó nhảy lầu xuống đất bị thương tích nặng.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân vào trưa 7/9 (Ảnh: Hữu Khoa).

Cơ quan chức năng xác định, quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) làm chủ, được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng (trệt, 2 lầu và sân thượng), có 30 phòng nhưng hoạt động thực tế 26 phòng.

Cơ sở hoạt động từ năm 2016 và có đăng ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận về an ninh trật tự; Giấy chứng nhận hoạt động karaoke Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.