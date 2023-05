Bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã quốc tế lẩn trốn 18 năm

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) phát hiện, bắt giữ Lương Thị Huệ (SN 1981, ở tỉnh Yên Bái).

Lương Thị Huệ (áo phao xanh) thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cơ quan công an, năm 2005, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố Lương Thị Huệ về tội Mua bán người. Trước đó, Huệ đã lừa 4 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để bán.

Sau đó, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4/8/2005, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định truy nã đối tượng. Quá trình điều tra xác minh, Huệ đang lẩn trốn tại Trung Quốc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cung cấp thông tin, tài liệu đề nghị Bộ Công an làm thủ tục để Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối với Lương Thị Huệ.